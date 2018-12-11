Под Тернополем авто насмерть сбило мужчину, который снимал ДТП

Коллаж РБК-Украина

Незадолго до наезда, мужчина попал в аварию на своем автомобиле

В Тернопольской области местный житель стал жертвой ДТП дважды, причем вторая авария оказалась для него фатальной. Об этом сообщает отдел коммуникации Национальной полиции в Тернопольской области.

Житель Тернополя 1961 года рождения попал в ДТП на дороге вблизи села Гаи Гречинские Тернопольской области. После столкновения он вышел на проезжую часть, чтобы сфотографировать последствия аварии с материальным ущербом. Фотографии ему были нужны для того, чтобы оформить ДТП по "европротоколу".

На том участке дороги было недостаточно освещение, поэтому водитель автомобиля "Опель Виваро", который двигался по автодороге "Обход г. Тернополя" не сразу заметил пешехода на перекрестке улиц Текстильная-Морозенко и совершил на него наезд.

На место происшествия вызвали скорую медицинскую помощь. Пострадавшего госпитализировали в больницу, и медики диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, закрытую травму грудной клетки и живота, закрытый перелом правого плеча и правой голени. От полученных травм житель Тернополя, несмотря на все усилия медиков, скончался.

У водителя автомобиля "Опель Виваро" взяли образцы крови для проверки на содержание алкоголя, но по предварительным данным полиции, он был трезв. Мужчина рассказал, что увидел две машины, которые стояли на перекрестке и предположил, что там случилось ДТП. А вот мужчину на дороге он заметил в последний момент и избежать столкновения у него не получилось.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что под Киевом произошло масштабное ДТП.

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Видео: РБК-Украина