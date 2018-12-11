Під Тернополем авто на смерть збило чоловіка, який знімав ДТП

Колаж РБК-Україна

Незадовго до наїзду, чоловік потрапив в аварію на своєму автомобілі

У Тернопільській області місцевий житель став жертвою ДТП двічі, причому друга аварія виявилася для нього фатальною. Про це повідомляє відділ комунікації Національної поліції в Тернопільській області.

Житель Тернополя 1961 року народження потрапив у ДТП на дорозі поблизу села Гаї Гречинські Тернопільської області. Після зіткнення він вийшов на проїжджу частину, щоб сфотографувати наслідки аварії з матеріальним збитком. Фотографії йому були потрібні для того, щоб оформити ДТП за "європротоколом".

На тій ділянці дороги було недостатньо освітлення, тому водій автомобіля "Опель Віваро", який рухався по автодорозі "Обхід м. Тернополя" не відразу помітив пішохода на перехресті вулиць Текстильна-Морозенко та здійснив на нього наїзд.

На місце події викликали швидку медичну допомогу. Потерпілого госпіталізували до лікарні, медики діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму, закриту травму грудної клітини та живота, закритий перелом правого плеча і правої гомілки. Від отриманих травм житель Тернополя, незважаючи на всі зусилля медиків, помер.

У водія автомобіля "Опель Віваро" взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю, але за попередніми даними поліції, він був тверезий. Чоловік розповів, що побачив дві машини, які стояли на перехресті і припустив, що там сталася ДТП. А ось чоловіка на дорозі він помітив в останній момент і уникнути зіткнення у нього не вийшло.

На даний момент встановлюються всі обставини події.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що під Києвом сталася масштабна ДТП.

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Відео: РБК-Україна