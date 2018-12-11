В Бердянске младенец вместе с мамой попал в ДТП

Коллаж РБК-Украина

Маму и малыша из автомобиля достали очевидцы аварии

В Бердянске 10-месячный ребенок попал в аварию вместе со своей мамой. Об этом сообщает сайт PRO.berdyansk.biz.

Авария произошла во вторник, 11 декабря около 12 часов дня на Мелитопольском шоссе, в районе бывшего завода "Южгидромаш". Автомобиль марки "ВАЗ" с надписью: "Охорона" протаранил автомобиль "Ауди". Удар произошел в левый бок автомобиля "Ауди", на заднем сидении которого находился 10-месячный малыш в детском кресле.

Очевидцы аварии бросились на помощь молодой маме и ее ребенку. Они вытащили их из покореженного автомобиля и оперативно доставили пострадавших в ближайшую больницу.

Фото: pro.berdyansk.biz

Позже стало известно, что после оказания первой медицинской помощи маму младенца медики отпустили домой, а вот малыша решили оставить под наблюдением.

Директор КП "Бердянское территориальное медицинское объединение" Дмитрий Егоров сообщил, что на данный момент жизни и здоровью ребенка и его мамы ничего не угрожает.

На место ДТП прибыли сотрудники патрульной полиции, которые опрашивают свидетелей и устанавливают, кто из водителей стал виновником жуткой аварии.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что народный депутат Владимир Парасюк попал в ДТП и стали известны подробности инцидента.

А также рассказывали о том, что в Черкассах 10-летнего мальчика сбила машина.

Видео: РБК-Украина