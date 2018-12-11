У Бердянську немовля разом з мамою потрапили у ДТП

Маму і малюка з автомобіля дістали очевидці аварії
У Бердянську 10-місячна дитина потрапила в аварію разом зі своєю мамою. Про це повідомляє сайт PRO.berdyansk.biz.
Аварія сталася у вівторок, 11 грудня близько 12 години дня на Мелітопольському шосе, в районі колишнього заводу "Південгідромаш". Автомобіль марки "ВАЗ" з написом: "Охорона" протаранив автомобіль "Ауді". Удар стався у лівий бік автомобіля "Ауді", на задньому сидінні якого знаходився 10-місячний малюк в дитячому кріслі.
Очевидці аварії кинулися на допомогу молодій мамі та її дитині. Вони витягли їх із понівеченого автомобіля та оперативно доставили постраждалих в найближчу лікарню.
Фото: pro.berdyansk.biz
Пізніше стало відомо, що після надання першої медичної допомоги маму дитини медики відпустили додому, а от малюка вирішили залишити під наглядом.
Директор КП "Бердянське територіальне медичне об'єднання" Дмитро Єгоров повідомив, що на даний момент життю і здоров'ю дитини та її мами нічого не загрожує.
На місце ДТП прибули співробітники патрульної поліції, які опитують свідків і встановлюють, хто з водіїв став винуватцем страшної аварії.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що народний депутат Володимир Парасюк потрапив у ДТП і стали відомі подробиці інциденту.
А також розповідали про те, що у Черкасах 10-річного хлопчика збила машина.
Відео: РБК-Україна