У Бердянську немовля разом з мамою потрапили у ДТП

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Маму і малюка з автомобіля дістали очевидці аварії

У Бердянську 10-місячна дитина потрапила в аварію разом зі своєю мамою. Про це повідомляє сайт PRO.berdyansk.biz.

Аварія сталася у вівторок, 11 грудня близько 12 години дня на Мелітопольському шосе, в районі колишнього заводу "Південгідромаш". Автомобіль марки "ВАЗ" з написом: "Охорона" протаранив автомобіль "Ауді". Удар стався у лівий бік автомобіля "Ауді", на задньому сидінні якого знаходився 10-місячний малюк в дитячому кріслі.

Очевидці аварії кинулися на допомогу молодій мамі та її дитині. Вони витягли їх із понівеченого автомобіля та оперативно доставили постраждалих в найближчу лікарню.

Фото: pro.berdyansk.biz

Пізніше стало відомо, що після надання першої медичної допомоги маму дитини медики відпустили додому, а от малюка вирішили залишити під наглядом.

Директор КП "Бердянське територіальне медичне об'єднання" Дмитро Єгоров повідомив, що на даний момент життю і здоров'ю дитини та її мами нічого не загрожує.

На місце ДТП прибули співробітники патрульної поліції, які опитують свідків і встановлюють, хто з водіїв став винуватцем страшної аварії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що народний депутат Володимир Парасюк потрапив у ДТП і стали відомі подробиці інциденту.

А також розповідали про те, що у Черкасах 10-річного хлопчика збила машина.

Відео: РБК-Україна