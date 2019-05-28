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Смертельне селфі: трагедія з дитиною під Запоріжжям потрапила на відео

STYLERПодії    28.05.2019 - 16:23
Смертельне селфі: трагедія з дитиною під Запоріжжям потрапила на відео
Фото: колаж РБК-Україна

Хлопчика вбило струмом через бажання зробити ефектний знімок

Дитина померла від удару струмом на даху вагона потяга. До трагедії призвело бажання зробити яскраве селфі. У мережі показали відео жахливого інциденту (попереджаємо, що воно може шокувати глядача).

Як йдеться в коментарі запорізького пабліка "onenewszp" до моторошного ролика, трагедія сталася біля вантажних потягів на пункті Плавні-Вантажні у Василівському районі під Запоріжжям.

"Зробив селфі. Плавні вантажні. А дитина", - зазначено в повідомленні.

 

Фото: скріншот

Двоє підлітків, які гуляли на залізничних коліях, вирішили зробити селфі. У гонитві за незвичайним кадром один з них заліз на дах, а другий знімав внизу.

Щойно дитина вилізла нагору, її вдарило струмом. Після яскравого спалаху хлопчик упав на дах вагона, а його друг почав утікати з усіх ніг.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публікація від @onenewszp

Відео: instagram.com/onenewszp

Користувачі мережі у коментарях до відео емоційно висловлюють обурення, що заради ефектного знімка діти наражають себе на смертельну небезпеку.

  • Які ко**ені люди, постійно показують, що на поїздах високі напруження, ні, д**іли, треба зробити селфі....
  • 21 століття, а люди не намагаються розумнішати, читати книги, розвиватися. Легше ж не думати головою, лазити де не треба, і не думати про свою безпеку...

Треба визнати, що випадки, коли підлітки гинуть у схожих ситуаціях, дійсно відбуваються не рідко. Так, близько місяця тому у лікарні помер 13-річний хлопчик з Харківської області, який отримав опіки 80% тіла після спроби зробити селфі на лінії електропередач, які знаходяться під напругою 110 тисяч вольт. Тоді двох підлітків вдарило струмом під час селфі. З другою дитиною, яка отримала незначні травми, все в порядку.

У квітні під Харковом у селищі Селекційне 13-річний школяр впав з залізничного мосту через селфі з друзями.

У листопаді 2018-го в Кіровоградській області шестикласник отримав сильний удар струмом на даху поїзда, на який він заліз в надії зробити красиве селфі.

Також ми писали про те, що в Одеському обласному опіковому центрі помер 17-річний підліток, який разом з другом заліз на електричку в Білгород-Дністровському, щоб зробити селфі.

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