Смертельне селфі: трагедія з дитиною під Запоріжжям потрапила на відео

Хлопчика вбило струмом через бажання зробити ефектний знімок
Дитина померла від удару струмом на даху вагона потяга. До трагедії призвело бажання зробити яскраве селфі. У мережі показали відео жахливого інциденту (попереджаємо, що воно може шокувати глядача).
Як йдеться в коментарі запорізького пабліка "onenewszp" до моторошного ролика, трагедія сталася біля вантажних потягів на пункті Плавні-Вантажні у Василівському районі під Запоріжжям.
"Зробив селфі. Плавні вантажні. А дитина", - зазначено в повідомленні.
Фото: скріншот
Двоє підлітків, які гуляли на залізничних коліях, вирішили зробити селфі. У гонитві за незвичайним кадром один з них заліз на дах, а другий знімав внизу.
Щойно дитина вилізла нагору, її вдарило струмом. Після яскравого спалаху хлопчик упав на дах вагона, а його друг почав утікати з усіх ніг.
Відео: instagram.com/onenewszp
Користувачі мережі у коментарях до відео емоційно висловлюють обурення, що заради ефектного знімка діти наражають себе на смертельну небезпеку.
Треба визнати, що випадки, коли підлітки гинуть у схожих ситуаціях, дійсно відбуваються не рідко. Так, близько місяця тому у лікарні помер 13-річний хлопчик з Харківської області, який отримав опіки 80% тіла після спроби зробити селфі на лінії електропередач, які знаходяться під напругою 110 тисяч вольт. Тоді двох підлітків вдарило струмом під час селфі. З другою дитиною, яка отримала незначні травми, все в порядку.
У квітні під Харковом у селищі Селекційне 13-річний школяр впав з залізничного мосту через селфі з друзями.
У листопаді 2018-го в Кіровоградській області шестикласник отримав сильний удар струмом на даху поїзда, на який він заліз в надії зробити красиве селфі.
Також ми писали про те, що в Одеському обласному опіковому центрі помер 17-річний підліток, який разом з другом заліз на електричку в Білгород-Дністровському, щоб зробити селфі.