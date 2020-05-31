Зносило дахи, падали дерева: наслідки потужного урагану потрапили на камеру

Ураган (ілюстративне фото: pixabay.com)

Ураган в Бердянську зніс шматки дахів і повалив дерева

30 травня в Бердянську пройшов сильний ураган, який повалив дерева та зривав шматки дахів. Місцеві жителі зафіксували нанесені пошкодження на камеру. Відео і фото опубліковані в соціальних мережах.

Як повідомляється, потужний ураган накрив кілька селищ уздовж узбережжя Азовського моря. Пізніше стали помітні й руйнівні результати вихору, який пройшовся по найстарішому мікрорайону Бердянська. Відеоролик з'явився в місцевій спільноті у Facebook.

На Лисках в прибережній зоні впали кілька дерев, завалені електроопори, огорожі, на деяких домоволодіннях пошкоджені дахи.

Ураган в Бердянську 30 травня потрапив на камери (фото: facebook.com)

За даними заступника міського голови Григорія Горячева, вранці 31 травня комунальники приступили до ліквідації наслідків негоди в Бердянську. А співробітники Бердянського РЕМ обіцяють, що протягом доби будуть підключені до електропостачання три домоволодіння по вулиці Дачній, знеструмлені через дерево, що впало.

Ураган в Бердянську 30 травня потрапив на камери (фото: facebook.com)

Нагадаємо, що раніше Карпати засипало снігом 31 травня. У мережі з'явилися незвичайні знімки гірських схилів з білосніжними покривами на тлі туманного неба.

Раніше ми писали, що синоптики попередили українців про можливі потопи, грози і шквали 31 травня.

Також ми повідомляли, що аномальна погода в Україні затримається на все літо. Синоптики дали детальний прогноз погоди.

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Автор: Киселева Анна