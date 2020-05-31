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Сносило крыши, падали деревья: последствия мощного урагана попали на камеру

STYLERПроисшествия    31.05.2020 - 14:59
Сносило крыши, падали деревья: последствия мощного урагана попали на камеру
Ураган (иллюстративное фото: pixabay.com)

Ураган в Бердянске снес куски крыш и повалил деревья

30 мая в Бердянске прошел сильный ураган, который повалил деревья и срывал куски крыш. Местные жители зафиксировали нанесенные повреждения на камеру. Видео и фото опубликованы в социальных сетях.

Как сообщается, мощный ураган накрыл несколько поселков вдоль побережья Азовского моря. Позже стали заметны и разрушительные результаты вихря, который прошелся по самому старому микрорайону Бердянска. Видеоролик появился в местных сообществах в Facebook.

На Лисках в прибрежной зоне упали несколько деревьев, завалены электроопоры, заборы, на некоторых домовладениях повреждены крыши.

Сносило крыши, падали деревья: последствия мощного урагана попали на камеру

Сносило крыши, падали деревья: последствия мощного урагана попали на камеру

Сносило крыши, падали деревья: последствия мощного урагана попали на камеру

Сносило крыши, падали деревья: последствия мощного урагана попали на камеру

Ураган в Бердянске 30 мая попал на камеры (фото: facebook.com)

По данным заместителя городского головы Григория Горячева, утром 31 мая коммунальщики приступили к ликвидации последствий непогоды в Бердянске. А сотрудники Бердянского РЭС обещают, что в течение суток будут подключены к электроснабжению три домовладения по улице Дачной, обесточенные из-за упавшего дерева.

Сносило крыши, падали деревья: последствия мощного урагана попали на камеру

Сносило крыши, падали деревья: последствия мощного урагана попали на камеру

Ураган в Бердянске 30 мая попал на камеры (фото: facebook.com)

Напомним, что ранее Карпаты засыпало снегом 31 мая. В сети появились необычные снимки горных склонов с белоснежными покровами на фоне туманного неба.

Ранее мы писали, что синоптики предупредили украинцев о возможных потопах, грозах и шквалах 31 мая.

Также мы сообщали, что аномальная погода в Украине задержится на все лето. Синоптики дали подробный прогноз погоды.

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Автор: Киселева Анна

Теги Новости Украины ураганПогода
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