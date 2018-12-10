Сорока залишила без електрики половину Миколаєва

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Ремонтники максимально швидко усунули неполадки

У Миколаєві відбулося автоматичне відключення від електропостачання більшої частини будинків Інгульського та Центрального районів міста. Про це повідомляють Новини N.

Пригода сталася в суботу, 8 грудня, вдень. Як з'ясувалося, причиною інциденту стала звичайна сорока. Птах залетів на трансформаторну підстанцію, розташовану на вулиці Енергетиків 1, і влаштувала коротке замикання. Після цього автоматика відключила аварійну лінію.

Фото: Новости N

Бригада "Миколаївобленерго" оперативно полагодила неполадки в роботі системи.

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