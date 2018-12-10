Сорока оставила без электричества половину Николаева

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Ремонтники максимально быстро устранили неполадки

В Николаеве произошло автоматическое отключение от электроснабжения большей части домов Ингульского и Центрального районов города. Об этом сообщают Новости N.

Происшествие произошло в субботу, 8 декабря, днем. Как выяснилось, причиной инцидента стала обычная сорока. Птица залетела на трансформаторную подстанцию, расположенную на улице Энергетиков 1, и устроила короткое замыкание. После этого автоматика отключила аварийную линию.

Фото: Новости N

Бригада "Николаевоблэнерго" оперативно устранила неполадки в работе системы.

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