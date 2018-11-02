Врятували від смерті: в Луганській області у матері-алкоголічки забрали дітей

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Повідомляється, що в приміщенні, де проживала родина, температура повітря дорівнювала вуличній

У п'ятницю, 2 листопада працівники поліції вилучили у матері, яка перебувала у стані алкогольного сп'яніння, двох дітей. На поточний момент їм нічого не загрожує, однак повертати їх у колишні умови не можна, вважає Тетяна Погукай, співробітниця ГУ НПУ в Луганській області. Про це вона написала у Facebook.

Повідомляється, що про умови життя двох дітей розповіли поліції сусіди, які помітили у вікні будинку майже голу жінку поряд з двома чоловіками.

"На Луганщині співробітники поліції вилучили у матері, яка перебувала у стані алкогольного сп’яніння, двох діточок. Співробітники слідчо-оперативної групи, які приїхали на місце події за повідомленням сусідів жінки, побачили жахливу картину - двері та вікна дома відкриті, жінка у стані алкогольного сп’яніння майже без одягу, разом із нею двоє чоловіків. Діти не вдягнені, голодні і змерзлі. П’ятирічного хлопчика та дворічну дівчинку поліцією доставлено до дитячого відділення Біловодської ЦРЛ, а жінку – до відділення поліції", — повідомляє Погукай.

Вона також написала, що на щастя, діти здорові, проте умови проживання разом з матір'ю становлять загрозу для їх життя. На знімках видно, в яких умовах жили діти.

Фото: (facebook.com/csomvd)

"Діти на щастя здорові, їх життю і здоров’ю нічого не загрожує. Відносно матері - 27-річної жінки, яка веде розгульний спосіб життя, зловживає спиртними напоями, не працює, живе на соціальні виплати, а в цей час діти не достатньо харчуються, в домі антисанітарні умови проживання та температура повітря дорівнює вуличній, буде вирішуватися питання щодо позбавлення її батьківських прав", — додали в поліції.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/csomvd

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Відео: (video.rbc.ua)