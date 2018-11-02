Спасли от смерти: в Луганской области у матери-алкоголички забрали детей

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Сообщается, что в помещении, где проживала семья, температура воздуха была равна уличной

В пятницу, 2 ноября работники полиции изъяли у матери, находившейся в состоянии алкогольного опьянения, двух детей. На текущий момент им ничего не угрожает, однако возвращать их в прежние условия нельзя, считает Татьяна Погукай, сотрудница ГУ НПУ в Луганской области. Об этом она написала в Facebook.

Сообщается, что об условиях жизни двух детей рассказали полиции соседи, которые заметили в окне дома почти голую женщину рядом с двумя мужчинами.

"На Луганщине сотрудники полиции изъяли у матери, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, двух детишек. Сотрудники следственно-оперативной группы, которые приехали на место происшествия по сообщению соседей женщины, увидели ужасную картину — двери и окна дома открыты, женщина в состоянии алкогольного опьянения почти без одежды, вместе с ней двое мужчин. Дети не одетые, голодные и замерзшие. Пятилетнего мальчика и двухлетнюю девочку полицией доставили в детское отделение Беловодской ЦРБ, а женщину-в отделение полиции", — сообщает Погукай.

Она также написала, что к счастью, дети здоровы, однако условия проживания вместе с матерью представляют угрозу для их жизни. На снимках видно, в каких условиях жили дети.

Фото: (facebook.com/csomvd)

"Дети к счастью здоровы, их жизни и здоровью ничего не угрожает. В отношении матери - 27-летней женщины, которая ведет разгульный образ жизни, злоупотребляет спиртными напитками, не работает, живет на социальные выплаты, а в это время дети не достаточно питаются, в доме антисанитарные условия проживания и температура воздуха равна уличной, будет решаться вопрос о лишении ее родительских прав", — добавили в полиции.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/csomvd

Напомним, что в Киевской области многодетная мать покончила жизнь самоубийством.

Ранее сообщалось, что в Херсонской области трое малолетних детей жили в палатке без присмотра.

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Видео: (video.rbc.ua)