Спускався з мамою на ескалаторі: в Чернівцях сталася жахлива НП з хлопчиком у торгцентрі

У Чернівцях на ескалаторі травмувався хлопчик (ілюстративне фото: pixabay.com)

Дитині на ескалаторі в ТЦ розтрощило кілька пальців руки

У Чернівцях п'ятирічний хлопчик сильно травмувався на ескалаторі в одному з торгових центрів. В результаті події у дитини розтрощило пальці на правій руці.

Про це розповів заступник директора Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Сергій Паушак, передає місцеве видання molbuk.

Жахливий інцидент стався 14 липня близько пів на п'яту. Малюк разом з мамою спускався на ескалаторі, жінка стояла позаду, а дитина - попереду.

За словами очевидців, під час руху хлопчик впав, і його рука застрягла між східцями ескалатора. В результаті дитина отримала серйозну травму руки.

Працівники ТЦ відключили ескалатор і витягли хлопчика. На місце викликали швидку і надали першу медичну допомогу.



Цю інформацію підтвердили в центрі екстреної медичної допомоги.

"Наша бригада приїхала. Дійсно там була травма, пов'язана з ескалатором, - повідомив медик.

Він додав, що дитину госпіталізували в лікарню швидкої медичної допомоги.

Як розповів голова ЛШМД Олександр Грушко, хлопчик зараз перебуває у травматологічному відділенні, передає ІА АСС.

Вчора його стан був середньої тяжкості. Сьогодні він відчуває себе краще.

Також він уточнив, що хлопчикові на ескалаторі розтрощило кілька пальців руки. Якщо постраждала рука є його робочою, йому будуть оформлювати інвалідність.

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