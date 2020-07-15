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Спускался с мамой на эскалаторе: в Черновцах произошло жуткое ЧП с мальчиком в торгцентре

Черновцы, Среда 15 июля 2020 17:12
Спускался с мамой на эскалаторе: в Черновцах произошло жуткое ЧП с мальчиком в торгцентре
В Черновцах на эскалаторе травмировался мальчик (иллюстративное фото: pixabay.com)
Автор: Владимир Костырин

Ребенку на эскалаторе в ТЦ раздробило несколько пальцев руки

В Черновцах пятилетний мальчик сильно травмировался на эскалаторе в одном из торговых центров. В результате происшествия у ребенка раздробило пальцы на правой руке.

Об этом рассказал заместитель директора Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Сергей Паушак, передает местное издание molbuk.

Жуткий инцидент произошел 14 июля около половины пятого. Малыш вместе с мамой спускался на эскалаторе, женщина стояла позади, а ребенок - впереди.

По словам очевидцев, во время движения мальчик упал, и его рука застряла между ступеньками эскалатора. В результате ребенок получил серьезную травму руки.

Работники ТЦ отключили эскалатор и вытащили мальчика. На место вызвали скорую и оказали первую медицинскую помощь.

Эту информацию подтвердили в центре экстренной медпомощи.

"Наша бригада приехала. Действительно там была травма, связанная с эскалатором, - сообщил медик.

Он добавил, что ребенка госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи.

Как рассказал глава СБМП Александр Грушко, мальчик сейчас находится в травматологическом отделении, передает ИА АСС.

Вчера его состояние было средней тяжести. Сегодня он чувствует себя лучше.

Также он уточнил, что мальчику на эскалаторе раздробило несколько пальцев руки. Если пострадала рука является его рабочей, ему будут оформлять инвалидность.

Ранее сообщалось, что под Харьковом пьяный полицейский на пляже бросил ребенка в воду.

Также мы писали о том, что недавно под Одессой умерла девочка от тяжелых ожогов - ее мама вызвала "скорую" только на следующий день.

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