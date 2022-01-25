Під Сумами чоловік напоїв жінку та зґвалтував до смерті

Під Сумами 45-річний чоловік після вживання алкоголю зі своєю 53-річною знайомою скористався її безпорадним станом і зґвалтував, після чого залишив помирати.

Про це 25 січня передали в прес-службі Сумської обласної прокуратури.

Зловмисник був затриманий, і тепер йому загрожує термін до 15 років позбавлення волі.

Трагічний випадок стався в місті Кролевець 23 листопада 2021-го. Як було встановлено, чоловік покликав знайому до себе у квартиру, де вони розпивали спиртне. Потім ґвалтівник поглумився над безпорадною гостею "з використанням предмета".

"Попри те, що потерпіла була без свідомості, при цьому в неї була кровотеча, чоловік не викликав медиків. У результаті отриманих ушкоджень 53-річна жінка померла", - розповіли в прокуратурі.

Дії обвинуваченого були кваліфіковані за ч. 5 ст. 152 (вчинення дій сексуального характеру, пов'язаних із проникненням в тіло іншої особи з використанням іншого предмета, без добровільної згоди потерпілої особи, що спричинили тяжкі наслідки) та ч. 3 ст. 135 (залишені без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані) КК України.

Тепер Кролевецький відділ Конотопської окружної прокуратури затвердив і направив до суду обвинувальний акт щодо затриманого. За скоєне йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.

Чоловік напоїв і зґвалтував жінку, після чого залишив помирати (фото: sumy.gp.gov.ua)