ru ua
Вт, 25 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Под Сумами мужчина напоил женщину и изнасиловал до смерти

Новина українською →
Сумская область, Вторник 25 января 2022 17:27
Под Сумами мужчина напоил женщину и изнасиловал до смерти Коллаж РБК-Украина: мужчина изнасиловал женщину, после чего оставил умирать
Автор: Владимир Костырин

Под Сумами 45-летний мужчина после употребления алкоголя со своей 53-летней знакомой воспользовался ее беспомощным состоянием и изнасиловал, после чего оставил умирать.

Об этом 25 января передали в пресс-службе Сумской областной прокуратуры.

Злоумышленник был задержан, и теперь ему грозит срок до 15 лет лишения свободы.

Трагический случай произошел в городе Кролевец 23 ноября 2021-го. Как было установлено, мужчина позвал знакомую к себе в квартиру, где они распивали спиртное. Потом насильник поглумился над беспомощной гостьей "с использованием предмета".

"Несмотря на то, что потерпевшая была без сознания, при этом у нее было кровотечение, мужчина не вызывал медиков. В результате полученных повреждений 53-летняя женщина скончалась", - рассказали в прокуратуре.

Действия обвиняемого были квалифицированы по ч. 5 ст. 152 (совершение действий сексуального характера, связанных с проникновением в тело другого лица с использованием другого предмета, без добровольного согласия потерпевшего лица, повлекших тяжкие последствия) и ч. 3 ст. 135 (оставленные без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии) УК Украины.

Теперь Кролевецкий отдел Конотопской окружной прокуратуры утвердил и направил в суд обвинительный акт в отношении задержанного. За содеянное ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Под Сумами мужчина напоил женщину и изнасиловал до смерти

Мужчина напоил и изнасиловал женщину, после чего оставил умирать (фото: sumy.gp.gov.ua)

Напомним, недавно в Киеве 62-летний насильник заманил девушку в квартиру и два дня жестоко измывался над жертвой.

Ранее мы писали о том, что киевлянин во время секса случайно убил партнершу, применив прием из фильмов для взрослых.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область
LITE
Неделя высокой моды в Париже: как прошли показы Schiaparelli, Dior и других домов
Неделя высокой моды в Париже: как прошли показы Schiaparelli, Dior и других домов