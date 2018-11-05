Таке кіно: у Львові п'яний працівник знімальної групи зарізав перехожого

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За скоєне чоловіку загрожує позбавлення волі на термін до 15 років

У Львові стався інцидент під час зйомки фільму - 35-річний працівник знімальної групи з Києва завдав 29-річному чоловіку ножове поранення, в результаті якого той помер на місці події. Нападнику обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, повідомили в прес-службі прокуратури Львівської області.

Зазначається, що конфлікт стався 31 жовтня близько 4:20. Почалося все зі словесної перепалки між гостем зі столиці та львівським перехожим, а закінчилося вбивством. На момент скоєння злочину підозрюваний знаходився в стані алкогольного сп'яніння.

Такі дії зловмисника кваліфіковано за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

В даний час досудове розслідування триває, проводяться необхідні слідчі (розшукові) дії.

За скоєне чоловіку загрожує позбавлення волі на термін до 15 років.

Раніше повідомлялося, що нещодавно в Російській Федерації в Медыне Калузької області під час зйомок військового фільму за участю відомого актора Сергія Безрукова танк переїхав одного з каскадерів.

Нагадаємо, що під час зйомок 8 сезону "Ходячих мерців" помер каскадер Джон Бернекер.

Також ми писали про те, що в Швейцарських Альпах загинув дублер відомого актора Деніела Крейга каскадер Марк Саттон. Каскадер розбився, зробивши стрибок з вертольота в гірській місцевості поблизу Мартіньї.

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Відео: РБК-Україна