Такое кино: во Львове пьяный работник съемочной группы зарезал прохожего

Фото: иллюстративное фото (tOrange.biz)

За совершенное мужчине грозит лишение свободы на срок до 15 лет

Во Львове произошел инцидент во время съемки фильма - 35-летний работник съемочной группы из Киева нанес 29-летнему мужчине ножевое ранение, в результате которого тот скончался на месте происшествия. Нападавшему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Львовской области.

Отмечается, что конфликт возник 31 октября около 4:20. Началось все со словесной перепалки между гостем из столицы и львовским прохожим, а закончилось убийством. На момент совершения преступления подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения.

Такие действия злоумышленника квалифицировали по ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство).

В настоящее время досудебное расследование продолжается, проводятся необходимые следственные (розыскные) действия.

За совершенное мужчине грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Ранее сообщалось, что недавно в Российской Федерации в Медыне Калужской области во время сьемок военного фильма с участием известного актера Сергея Безрукова танк переехал одного из каскадеров.

Напомним, что во время сьемок 8 сезона "Ходячих мертвецов" умер каскадер Джон Бернекер.

Также мы писали о том, что в Швейцарских Альпах погиб дублер известного актера Дэниэла Крейга каскадер Марк Саттон. Каскадер разбился, совершив прыжок с вертолета в горной местности вблизи Мартиньи.

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Видео: РБК-Украина