В Тернополі вбили відому тату-майстриню: перші подробиці

Вбили тату-майстра Тетяну Подвашецьку в Тернополі (коллаж РБК-Україна)

Тетяна Подвашецька мала багато прихильників у соцсережах

Вбивство відомої в Тернополі тату-майстрині Тетяни Подвашецької сталося в багатоповерховому будинку за адресою вулиця Леся Курбаса, 9. Жінку знайшли 16 квітня в калюжі крові, повідомляє видання "Тернополяни".

27-річна загибла разом з чоловіком Русланом тримала тату-салон, а квартиру, в якій її знайшли, пара арендувала протягом трьох років. Сусіди стверджують, що криків та звуків боротьби вони не чули.

Дівчина була доволі відомою серед тернополян - значна частина її тіла була покрита татуюваннями. Вона мала багато фоловерів у соцмережах.

Вбили майстра тату Тетяну Подвашецьку в Тернополі (фото: соцмережі)

Тіло загиблої виявила власниця квартири. Медики, що прибули на місце події, констатували смерть дівчини. За їх словами, смерть настала вночі. Судово-медичний експерт виявив кілька ножових поранень.

Деталі трагедії з’ясовують правоохоронці, які розпочали розслідування за фактом умисного вбивства. За словами свідків, у злочині попередньо підозрюють знайомого, якого часто бачили в компанії молодої пари.

Вбили майстра тату Тетяну Подвашецьку в Тернополі (відео: 0352.ua)

До слова, справа про вбивство ювеліра Сергія Кисельова 5 березня в Києві розкрита. У поліції повідомили про те, що підозрювані збиралися підірвати друзів і родичів загиблого в понеділок на кладовищі на 40-й день його смерті.

Також ми писали про те, що у вбитого одним ударом в столичному супермаркеті "Сільпо" на Сумщині залишилася дружина і двоє маленьких дітей. Тим часом поліція продовжує розшуки вбивці.