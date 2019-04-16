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В Тернополе убили известную тату-мастерицу: первые подробности

STYLERПроисшествия    16.04.2019 - 16:24
В Тернополе убили известную тату-мастерицу: первые подробности
Убили тату-мастера Татьяну Подвашецкую в Тернополе (коллаж РБК-Украина)

Татьяна Подвашецкая имела много поклонников в соцсетях

Убийство известной в Тернополе тату-мастерицы Татьяны Подвашецкой произошло в многоэтажном доме по адресу улица Леся Курбаса, 9. Женщину нашли 16 апреля в луже крови, сообщает издание "Тернополяни".

27-летняя погибшая вместе с мужем Русланом держала тату-салон, а квартиру, в которой ее нашли, пара арендовала в течение трех лет. Соседи утверждают, что криков и звуков борьбы они не слышали.

Девушка была довольно известной среди тернополян - значительная часть ее тела была покрыта татуировками. Она имела много фолловеров в соцсетях.

 

Убили мастера тату Татьяну Подвашецкую в Тернополе (фото: соцсети)

Тело погибшей обнаружила хозяйка квартиры. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть девушки, которая, по их словам, наступила ночью. Судебно-медицинский эксперт обнаружил несколько ножевых ранений.

Детали трагедии выясняют правоохранители, которые начали расследование по факту умышленного убийства. По словам свидетелей, в преступлении предварительно подозревают знакомого, которого часто видели в компании молодой пары.

Убили мастера тату Татьяну Подвашецкую в Тернополе (видео: 0352.ua)

К слову, дело об убийстве ювелира Сергея Киселева 5 марта в Киеве раскрыто. В полиции сообщили о том, что подозреваемые собирались взорвать друзей и родственников погибшего в понедельник на кладбище на 40-й день его смерти.

Также мы писали о том, что у убитого одним ударом в столичном супермаркете "Сильпо" на Сумщине осталась жена и двое маленьких детей. Тем временем полиция продолжает розыски убийцы.

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