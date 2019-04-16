Убийство ювелира в Киеве раскрыто: преступники готовились взорвать его семью (видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

Родных Сергея Киселева преступники собирались убить на кладбище

Дело об убийстве ювелира Сергея Киселева 5 марта в Киеве раскрыто. В полиции сообщили о том, что подозреваемые готовили еще одно дерзкое и жестокое преступление - они собирались взорвать друзей и родственников погибшего в понедельник на кладбище на 40-й день его смерти. Об этом рассказал глава полиции Киева Андрей Крищенко на брифинге.

Для этого они изучили маршрут передвижения жены Киселева и его родственников, разыскали могилу ювелира и подготовили место будущего преступления.

Оперативники и бойцы КОРД задержали злоумышленников по дороге к кладбищу на пути в село Ходосовка под Киевом. В их автомобиле обнаружили гранату Ф-1, а во время обысков в их квартирах изъяли оружие и боеприпасы.

Были задержаны 49-летний житель Киевской области (ранее судимый). Его сообщники - 49-летний уроженец Кировоградской области и 43-летний житель Киева.

Преступникам грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества или пожизненное заключение.

Фото: npu.gov.ua

Крищенко рассказал, что Киселев занимался доходным ювелирным бизнесом, об этом знал его знакомый, который решил завладеть сбережениями, а предпринимателя убить

"Этот человек - бывший компаньон потерпевшего, который провел в тюрьме 11 лет за совершение разбойного нападения. Для реализации преступного плана он привлек двух сообщников, среди которых четко распределил роли", - отметил он.

Преступники подробно изучили рабочий график Киселева, его маршруты передвижения и контакты. Они приехали во двор его дома, где и застрелили мужчину.

"К нему в машину на заднее сиденье подсел главный фигурант и выстрелил ему из пистолета в голову", - рассказал начальник столичной полиции.

В полиции сообщили, что подозреваемых задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса.

Видео: YouTube / Полиция Киева

Напомним, что Сергей Киселев был застрелен в собственном автомобиле в Днепровском районе Киева 5 марта. Сначала полиции не была известна личность убитого. Позже сообщалось, что погибшим оказался свидетель по делу "бриллиантовых прокуроров".

Впоследствии в ГПУ сделали заявление, что убитый Сергей Киселев не был свидетелем по делу "бриллиантовых прокуроров".

Также мы писали о том, что в деле об убийстве ювелира Сергея Киселева ГБР начало расследование относительно кражи полицейским оружия и видеорегистратора с места убийства.