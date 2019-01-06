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Втрачали свідомість: деталі загадкового отруєння компанії з шести людей

STYLERПодії    06.01.2019 - 22:43

Відео: (youtube.com/ТСН)

Шестеро молодих людей у Тернопільській області в селі Рай отруїлися чадним газом в будинку культури. Колектив готувався до колядок, але після закінчення репетиції члени вертепу залишилися поспілкуватися. Після репетиції шестеро з восьми членів колективу стали втрачати свідомість. Що сталося в ніч з 5 на 6 січня – розповідається в сюжеті ТСН.

Молоді люди та дівчата віком від 17 до 20 років були доставлені в районне відділення лікарні з гострою формою отруєння. Четверо з них деякий час були без свідомості. Місцеві розповідають, що нічого підозрілого в той вечір не помітили, кажуть тільки, що світло горіло допізна.

Один з постраждалих від газу розповів, що причиною отруєння міг стати несправний газовий конвектор.

"Нам говорили, що він зламаний", — розповів хлопець.

Втрачали свідомість: деталі загадкового отруєння компанії з шести людей

Скріншот

У поліції кажуть "погода". Співробітник поліції, який поспілкувався з журналістами вважає, що можливою причиною став вітер, який міг здути гніт і створити вибухонебезпечну ситуацію. Поки офіційної інформації від експертів немає. Про те, чи дійсно був зламаний газовий конвектор — поки не ясно.

Нагадаємо, що раніше під Тернополем на новорічному ранку померла дівчинка.

Також повідомлялося, що в Івано-Франківській області 4 людини отруїлася невідомою речовиною.

Також ми повідомляли, що у Львівській області у готелі отруїлися діти.

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