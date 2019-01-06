Теряли сознание: детали загадочного отравления компании из шести человек

Видео: (youtube.com/ТСН)

Шестеро молодых людей в Тернопольской области в селе Рай отравились угарным газом в доме культуры. Коллектив готовился к колядкам, но по окончании репетиции члены вертепа остались пообщаться. После репетиции шестеро из восьми членов коллектива стали терять сознание. Что случилось в ночь с 5 на 6 января – рассказывается в сюжете ТСН.

Молодые люди и девушки возрастом от 17 до 20 лет были доставлены в районное отделение больницы с острой формой отравления. Четверо из них какое-то время были без сознания. Местные рассказывают, что ничего подозрительного в тот вечер не заметили, говорят только, что свет горел допоздна.

Один из пострадавших от газа рассказал, что причиной отравления мог стать неисправный газовый конвектор.

"Нам говорили, что он сломанный", — рассказал парень.

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В полиции говорят "погода". Сотрудник полиции, который пообщался с журналистами считает, что возможной причиной стал ветер, который мог сдуть фитиль и создать взрывоопасную ситуацию. Пока официальной информации от экспертов нет. О том, действительно ли был сломан газовый конвектор — пока не ясно.

Напомним, что ранее под Тернополем на новогоднем утреннике умерла девочка

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