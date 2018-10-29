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Трагедія в Мелітополі: колишній міліціонер зарізав сина "за наказом Путіна"

STYLERПодії    29.10.2018 - 14:23
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Неадекватний чоловік завдав своїй дитині дев'ять проникаючих поранень у груди

Стали відомі подробиці жахливої трагедії в Мелітополі, коли колишній міліціонер зарізав свого дев'ятирічного сина.

Як пише "РІА Мелітополь", 16 жовтня екс-правоохоронець взяв на кухні ніж, зайшов в кімнату дитини і став різати сплячого хлопчика. На крики онука прибігла бабуся - мати 34-річного вбивці, на яку він потім переключився. Коли вбивця зрозумів, що накоїв, він наніс собі п'ять ножових ран. Закривавлена жінка зуміла викликати "швидку". У лікарні на тілі маленького Максима нарахували дев'ять ножових ран.

Цікаво, що одні сусіди вбивці кажуть, що він був наркоманом і алкоголіком. А інші характеризують чоловіка хорошим батьком і в неадекватному стані вони його жодного разу не бачили.

У той же час правоохоронці кажуть, що обвинувачений психічно хворий і скоїв злочин під час нападу шизофренії. Співробітники суду підтверджують, що під час винесення вироку колишній дільничний давав неадекватні свідчення. Зокрема він говорив, що вбивство йому наказав вчинити... президент Росії Володимир Путін. Відомо, що суд заарештував злочинця на 60 днів.

Нагадаємо, що в Харкові був жорстоко убитий колишній співробітник поліції. Невідомі відрубали йому голову і відрізали шматки м'яса з його тіла.

Раніше ми писали про те, що в Кривому Розі поліція затримала групу людей, яка вбивала своїх жертв і відрізала їм вуха.

Відео: РБК-Україна

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