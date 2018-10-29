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Трагедия в Мелитополе: бывший милиционер зарезал сына "по приказу Путина"

STYLERПроисшествия    29.10.2018 - 14:23
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Неадекватный мужчина нанес своему ребенку девять проникающих ранений в грудь

Стали известны подробности ужасной трагедии в Мелитополе, когда бывший милиционер зарезал своего девятилетнего сына

Как пишет "РИА Мелитополь", 16 октября экс-правоохранитель взял на кухне нож, зашел в комнату ребенка и стал резать спящего мальчика. На крики внука прибежала бабушка - мать 34-летнего убийцы, на которую он потом переключился. Когда убийца понял, что натворил, он нанес себе пять ножевых ран. Окровавленная женщина сумела вызвать "скорую". В больнице на теле маленького Максима насчитали девять ножевых ран. 

Интересно, что одни соседи убийцы говорят, что он был наркоманом и алкоголиком. А другие характеризуют мужчину хорошим отцом и в неадекватном состоянии они его ни разу не видели.

В то же время правоохранители говорят, что обвиняемый психически больной и совершил преступление во время приступа шизофрении. Сотрудники суда подтверждают, что во время вынесения приговора бывший участковый давал неадекватные показания. В частности, он говорил, что убийство ему приказал совершить… президент России Владимир Путин. Известно, что суд арестовал преступника на 60 дней.

Напомним, что в Харькове был жестоко убит бывший сотрудник полиции. Неизвестные отрубили ему голову и отрезали куски мяса из его тела

Ранее мы писали о том, что в Кривом Роге полиция задержала группу людей, которая убивала своих жертв и отрезала им уши.

Видео: РБК-Украина

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