Трагедия в Мелитополе: бывший милиционер зарезал сына "по приказу Путина"

Коллаж РБК-Украина

Неадекватный мужчина нанес своему ребенку девять проникающих ранений в грудь

Стали известны подробности ужасной трагедии в Мелитополе, когда бывший милиционер зарезал своего девятилетнего сына.

Как пишет "РИА Мелитополь", 16 октября экс-правоохранитель взял на кухне нож, зашел в комнату ребенка и стал резать спящего мальчика. На крики внука прибежала бабушка - мать 34-летнего убийцы, на которую он потом переключился. Когда убийца понял, что натворил, он нанес себе пять ножевых ран. Окровавленная женщина сумела вызвать "скорую". В больнице на теле маленького Максима насчитали девять ножевых ран.

Интересно, что одни соседи убийцы говорят, что он был наркоманом и алкоголиком. А другие характеризуют мужчину хорошим отцом и в неадекватном состоянии они его ни разу не видели.

В то же время правоохранители говорят, что обвиняемый психически больной и совершил преступление во время приступа шизофрении. Сотрудники суда подтверждают, что во время вынесения приговора бывший участковый давал неадекватные показания. В частности, он говорил, что убийство ему приказал совершить… президент России Владимир Путин. Известно, что суд арестовал преступника на 60 дней.

Напомним, что в Харькове был жестоко убит бывший сотрудник полиции. Неизвестные отрубили ему голову и отрезали куски мяса из его тела.

Ранее мы писали о том, что в Кривом Роге полиция задержала группу людей, которая убивала своих жертв и отрезала им уши.

Видео: РБК-Украина