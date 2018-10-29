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"Убивали, отрезали уши": Вячеслав Аброськин сообщил ужасные подробности убийств в Кривом Роге

STYLERЖизнь    29.10.2018 - 12:30
Фото: Коллаж РБК-Украина
Фото: Коллаж РБК-Украина

Полиция Днепропетровщины смогла остановить убийц

Первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин сообщил, что полиция Днепропетровщины задержала группу людей, которая убивала своих жертв и отрезала им уши. Соответствующий пост опубликован в Facebook.

"Как сказал один из моих знакомых: "Тяжело подниматься вверх, но легко опускаться вниз". Но там, внизу, также жизнь и те, кто там находятся, также живут по-разному: кто, как человек, а есть и те, кто, как звери, опустились до самого низа и вряд ли получится подняться", - пишет Аброськин.

&quot;Убивали, отрезали уши&quot;: Вячеслав Аброськин сообщил ужасные подробности убийств в Кривом РогеФото: (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Заместитель главы Национальной полиции Украины утверждает, что несколько дней назад полицейские Днепропетровщины задержали гражданина РФ и его "друзей", которые с начала года и до настоящего времени убили пятерых граждан Украины.

&quot;Убивали, отрезали уши&quot;: Вячеслав Аброськин сообщил ужасные подробности убийств в Кривом Роге

&quot;Убивали, отрезали уши&quot;: Вячеслав Аброськин сообщил ужасные подробности убийств в Кривом РогеФото: (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

По словам Вячеслава, они убивали людей и отрезали им уши, которые после отдавали собакам. Трупы закапывали во дворе дома, где жили. Мотивы убийств неизвестны.

"Почему убивали - тяжело понимать. Каждый раз все начиналось с совместного распития алкогольных напитков, затем обиды, с их слов, а дальше - убийство и прятали труп", - отмечает заместитель.

&quot;Убивали, отрезали уши&quot;: Вячеслав Аброськин сообщил ужасные подробности убийств в Кривом РогеСкриншот поста: (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Напомним, что в Днепропетровской области маньяк убивал женщин молотком: подробности инцидента.

До этого мы писали о том, что в селе Великополовецкое Киевской области женщина зарезала своего мужа и выдала преступление за самоубийство

До этого в Ровенской области женщина убила своего мужа и сбежала в Египет.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины Вячеслав АброськинУбийство
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