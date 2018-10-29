"Вбивали, відрізали вуха": В'ячеслав Аброськін повідомив жахливі подробиці вбивств в Кривому Розі

Фото: Колаж РБК-Україна

Поліція Дніпропетровщини змогла зупинити вбивць

Перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін повідомив, що поліція Дніпропетровщини затримала групу людей, яка вбивала своїх жертв і відрізала їм вуха. Відповідний пост опублікований в Facebook.

"Як сказав один з моїх знайомих: "Тяжко підніматися вгору, але легко опускатися вниз". Але там, унизу, також є життя й ті, хто там знаходяться, також живуть по-різному: хто, як людина, а є і ті, хто, як звірі, що опустилися до самого низу й навряд чи вийде піднятися", - пише Аброськін.

Фото: (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Заступник голови Національної поліції України стверджує, що кілька днів тому поліцейські Дніпропетровщини затримали громадянина РФ і його "друзів", які з початку року і до теперішнього часу вбили п'ятьох громадян України.

Фото: (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

За словами В'ячеслава, вони вбивали людей і відрізали їм вуха, які після віддавали собакам. Трупи закопували у дворі будинку, де жили. Мотиви вбивств невідомі.

"Чому вбивали - тяжко розуміти. Кожного разу все починалося зі спільного розпиття алкогольних напоїв, потім образи, з їх слів, а далі - вбивство й ховали труп", - зазначає заступник.

Скріншот поста: (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Нагадаємо, що у Дніпропетровській області маніяк вбивав жінок молотком: подробиці інциденту.

До цього ми писали про те, що в селі Великополовецьке Київської області жінка зарізала свого чоловіка й видала злочин за самогубство.

До цього у Рівненській області жінка вбила свого чоловіка і втекла до Єгипту.

Відео: РБК-Україна