Трагедія під Рівним: на гойдалці знайшли повішеним 9-річного хлопчика

Повідомлення медикам надійшло сьогодні близько 19:00. Той, хто дзвонив, розповів, що в Кошмаках "повісився хлопчик".

"а словами особи, яка викликала "швидку", діти знайшли брата повішеним на мотузці, з якої зроблена гойдалка", - йдеться в публікації.

На виклик вирушила бригада Новорафалівського пункту постійного базування.

Медики "швидкої" нічим допомогу вже не могли, і тільки констатували біологічну смерть дитини.

Про жахливу подію вже повідомили поліцейським.

Попередньо відомо, що хлопчик з багатодітної сім'ї. За словами очевидців, батьків не було поруч з дитиною.

У прес-службі поліції Рівненської області про трагічну НП поки нічого не повідомляють.