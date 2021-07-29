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Трагедія під Рівним: на гойдалці знайшли повішеним 9-річного хлопчика

Автор: Володимир Костирін

Під Рівним виявили повішеним хлопчика 9 років на мотузці від гойдалки. Трагедія сталася в селі Кошмаки у Вараському районі в четвер, 29 липня.

Про це передали в Рівненському обласному центрі екстреної медичної допомоги на сторінці в Facebook.

Повідомлення медикам надійшло сьогодні близько 19:00. Той, хто дзвонив, розповів, що в Кошмаках "повісився хлопчик".

"а словами особи, яка викликала "швидку", діти знайшли брата повішеним на мотузці, з якої зроблена гойдалка", - йдеться в публікації.

На виклик вирушила бригада Новорафалівського пункту постійного базування.

Медики "швидкої" нічим допомогу вже не могли, і тільки констатували біологічну смерть дитини.

Про жахливу подію вже повідомили поліцейським.

Попередньо відомо, що хлопчик з багатодітної сім'ї. За словами очевидців, батьків не було поруч з дитиною.

У прес-службі поліції Рівненської області про трагічну НП поки нічого не повідомляють.

Раніше повідомлялося, що під Одесою знайшли повішеним 14-річного підлітка, який раніше втік з дому. Зовнішніх слідів насильницької смерті на його тілі не було.

Нагадаємо також, що перед цим під Києвом у Вишгороді скоїв суїцид 14-річний хлопчик, який напередодні погрожував Однокласникам вибухом.

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