Трагедия под Ровно: на качелях нашли повешенным 9-летнего мальчика

Сообщение медикам поступило сегодня около 19:00. Звонивший рассказал, что в Кошмаках "повесился мальчик".

"По словам особы, которая вызвала "скорую", дети нашли брата повешенным на веревке, из которой сделаны качели", - говорится в публикации.

На вызов отправилась бригада Новорафаливського пункта постоянного базирования.

Медики "скорой" ничем помощь уже не могли, и только констатировали биологическую смерть ребенка.

О жутком происшествии уже сообщили полицейским.

Предварительно известно, что мальчик из многодетной семьи. По словам очевидцев, родителей не было рядом с ребенком.

В пресс-службе полиции Ровенской области о трагическом ЧП пока ничего не сообщают.