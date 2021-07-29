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Трагедия под Ровно: на качелях нашли повешенным 9-летнего мальчика

Автор: Владимир Костырин

Под Ровно обнаружили повешенным мальчика 9 лет на веревке от качелей. Трагедия произошла в селе Кошмаки в Варашском районе в четверг, 29 июля.

Об этом передали в Ровенском областном центре экстренной медицинской помощи на странице в Facebook.

Сообщение медикам поступило сегодня около 19:00. Звонивший рассказал, что в Кошмаках "повесился мальчик".

"По словам особы, которая вызвала "скорую", дети нашли брата повешенным на веревке, из которой сделаны качели", - говорится в публикации.

На вызов отправилась бригада Новорафаливського пункта постоянного базирования.

Медики "скорой" ничем помощь уже не могли, и только констатировали биологическую смерть ребенка.

О жутком происшествии уже сообщили полицейским.

Предварительно известно, что мальчик из многодетной семьи. По словам очевидцев, родителей не было рядом с ребенком.

В пресс-службе полиции Ровенской области о трагическом ЧП пока ничего не сообщают.

Ранее сообщалось, что под Одессой нашли повешенным 14-летнего подростка, который ранее сбежал из дома. Внешних следов насильственной смерти на его теле не было.

Напомним также, что перед этим под Киевом в Вышгороде совершил суицид 14-летний мальчик, который накануне угрожал одноклассникам взрывом.

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