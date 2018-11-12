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Під Запоріжжям на трасі зіткнулися дві вантажівки

STYLERПодії    12.11.2018 - 13:55
Під Запоріжжям на трасі зіткнулися дві вантажівки
Фото: ДТП за участю двох фур (Колаж РБК-Україна)

Одна з вантажівок перекинулася, а водія затиснуло в кабіні

В Запорізькій області сталася ДТП за участю двох фур. Сила удару при зіткненні була настільки сильною, що одна з вантажівок перекинулась. Інцидент був зафіксований очевидцями на трасі в районі Степногорська близько 6.30 ранку, 12 листопада, про це повідомляє Заноза.

В результаті удару вантажівка перекинлась, а потім з неї розсипалися труби.

 

Фото: Зіткнення фур під Запоріжжям (zanoza-news.com)

До місця події були викликані рятувальники, які дістали водія вантажівки, якого затиснуло в кабіні. Постраждалий був госпіталізований бригадою медиків, яка прибула на подію.

Як повідомлялося, трохи раніше, вночі 11 листопада сталася ще одна ДТП. На цей раз місцем події став Київ. П'яна жінка-водій не зуміла на своєму авто вписатися в поворіт і вилетіла на тротуар. Як повідомляється, документів, що засвідчують її особистість, у неї не виявилося. Крім того, поліцейський патруль повинен був стримувати агресію жінки, яка намагалася вступити в бійку з правоохоронцями.

Також повідомлялося про те, що автомобіль на великій швидкості в'їхав у зупинку громадського транспорту. Після цього машина не зупинилася, а в'їхала в підземний перехід.

ДТП сталасябіля Міністерства оборони України. Автомобіль Mazda на шаленій швидкості влетів у підземний перехід, в результаті чого перехід був залитий бензином. Інцидент стався в Києві вранці, 11 листопада 2018 року.

Новини України ДТП в Запорожьефура
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