Под Запорожьем на трассе столкнулись два грузовика

Фото: ДТП с участием двух фур (Коллаж РБК-Украина)

Один из грузовиков перевернулся, а водителя зажало в кабине

В Запорожской области произошло ДТП с участием двух фур. Сила удара при столкновении была настолько сильной, что один из грузовиков перевернулся. Инцидент был зафиксирован очевидцами на трассе в районе Степногорска около 6.30 утра, 12 ноября, сообщает "Заноза".

В результате удара из перевернувшегося грузовика рассыпались трубы.

Фото: Столкновение фур под Запорожьем (zanoza-news.com)

К месту происшествия были вызваны спасатели, которые достали водителя грузовика, зажатого в кабине. Пострадавший был госпитализирован прибывшей на происшествие бригадой медиков.

Как сообщалось, ранее ночью 11 ноября произошло еще одно ДТП. На этот раз местом проишествия стал Киев. Пьяная женщина-водитель не сумела на своем авто вписаться в поворот и вылетела на тротуар. Как сообщается, документов, удостоверяющих ее личность, у нее не оказалось. Кроме того, прибывший патруль должен был сдерживать агрессию женщины, которая пыталась вступить в драку с правоохранителями.

Также поступила информация о том, автомобиль на большой скорости въехал в остановку общественного транспорта. После машина не остановилась, а въехала в подземный переход.

ДТП произошло возле Министерства обороны Украины. Автомобиль Mazda на большой скорости влетел в подземный переход, в результате чего переход был залит бензином. Инцидент произошел в Киеве утром, 11 ноября 2018 года.