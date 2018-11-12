ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Под Запорожьем на трассе столкнулись два грузовика

STYLERПроисшествия    12.11.2018 - 13:55
Под Запорожьем на трассе столкнулись два грузовика
Фото: ДТП с участием двух фур (Коллаж РБК-Украина)

Один из грузовиков перевернулся, а водителя зажало в кабине

В Запорожской области произошло ДТП с участием двух фур. Сила удара при столкновении была настолько сильной, что один из грузовиков перевернулся. Инцидент был зафиксирован очевидцами на трассе в районе Степногорска около 6.30 утра, 12 ноября, сообщает "Заноза".

В результате удара из перевернувшегося грузовика рассыпались трубы.

 

Фото: Столкновение фур под Запорожьем (zanoza-news.com)

К месту происшествия были вызваны спасатели, которые достали водителя грузовика, зажатого в кабине. Пострадавший был госпитализирован прибывшей на происшествие бригадой медиков.

Как сообщалось, ранее ночью 11 ноября произошло еще одно ДТП. На этот раз местом проишествия стал Киев. Пьяная женщина-водитель не сумела на своем авто вписаться в поворот и вылетела на тротуар. Как сообщается, документов, удостоверяющих ее личность, у нее не оказалось. Кроме того, прибывший патруль должен был сдерживать агрессию женщины, которая пыталась вступить в драку с правоохранителями.

Также поступила информация о том, автомобиль на большой скорости въехал в остановку общественного транспорта. После машина не остановилась, а въехала в подземный переход. 

ДТП произошло возле Министерства обороны Украины. Автомобиль Mazda на большой скорости влетел в подземный переход, в результате чего переход был залит бензином. Инцидент произошел в Киеве утром, 11 ноября 2018 года.

Новости Украины ДТП в Запорожьефура
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь