У центрі Києва розгромили елітні авто і вимазали їх чимось бурим (фото)

У Києві невідомі поглумилися над елітними автомобілями
У центрі Києва на Печерську на парковці невідомі атакували майже десяток автомобілів, серед яких дорогі елітні марки. НП сталася на бульварі Лесі Українки, 23, 18 червня.
У мережі з'явилися фото і відео машин з розбитим лобовим склом. Крім того, капоти та інші поверхні авто вимазані якоюсь бурою субстанцією, що викликає неприємні асоціації.
У центрі Києва невідомі розгромили автомобілі (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)
"Суворий Київ: елітний Печерськ. Автомобілі вимазані чимось бурим і розбито лобове скло. Що це було?" - пише в Facebook паблік dtp.kiev.ua.
У Києві пошкодили автомобілі (відео: YouTube/dtp.kiev.ua)
У мережі коментатори пишуть, що хтось позаздрив чужому успіху, а вандалів скоро знайдуть, адже в такому місці вже точно повинні бути камери відеоспостереження. Втім, комусь через подію стало смішно.
"Ну тут все зрозуміло! Хтось з розгону вирішив на них н**рать!"; "Там камери сто відсотків десь є... Потрібно дивитися, шукати що за виродки це зробили"; "Заздрість дебі*ів"; "euroПА", - пишуть користувачі.
Як ми писали раніше, у Києві "коп" кинув недопалок у вікно водія-хама. Водій обурився і закликав Авакова вжити заходів.
Також ми повідомляли, що у Києві будівництво скандального ТРЦ перетворилася у величезний брудний "басейн".
Автор: Светлана Мащенко