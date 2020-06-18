В центре Киева разгромили элитные авто и измазали их чем-то бурым (фото)

В центре Киева на Печерске на парковке неизвестные атаковали почти десяток автомобилей, среди которых есть дорогие и элитные марки. ЧП произошло на бульваре Леси Украинки, 23, 18 июня.

В сети появились фото и видео машин с разбитыми лобовыми стеклами. Кроме того, капоты и прочие поверхности авто измазаны некой бурой субстанцией, которая вызывает неприятные ассоциации.

В центре Киева неизвестные разгромили автомобили (фото: facebook.com/dtp.kiev.ua)

"Суровый Киев: элитный Печерск. Автомобили измазаны чем-то бурым и разбиты лобовые стекла. Что это было то?" - пишет в Facebook паблик dtp.kiev.ua.

В Киеве повредили автомобили (видео: YouTube/dtp.kiev.ua)

В сети комментаторы пишут, что кто-то позавидовал чужому успеху, а вандалов скоро найдут, ведь в таком месте уж точно должны быть камеры видеонаблюдения. Впрочем, кому-то из-за произошедшего стало смешно.

"Ну тут все понятно! Кто-то с разбегу решил на них н**рать!"; "Там камеры сто процентов где-то есть... Нужно смотреть, искать что за уроды это сделали"; "Зависть деби*ов"; "euroПА", - пишут пользователи.

Как мы писали ранее, в Киеве "коп" забросил окурок в окно водителю-хаму. Водитель возмутился и призвал Авакова принять меры.

Также мы сообщали, что в Киеве стройка скандального ТРЦ превратилась в огромный грязный "бассейн".