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Туристку на Драгобраті переїхав ратрак: інцидент отримав продовження

STYLERПодії    24.12.2018 - 20:53
Туристку на Драгобраті переїхав ратрак: інцидент отримав продовження
Фото: колаж РБК-Україна

Постраждала туристка з Києва поки не може дати свідчення

В поліції Закарпатської області прокоментували інцидент на горі Драгобрат - коли ратрак переїхав дівчину-туристку. Правоохоронці за фактом події почали кримінальне провадження за ст. 286 ч. 1 - порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження, передає 0312.ua.

В даний час триває слідство. Опитуються свідки.

За попередньою версією - дівчина з необережності впала і вдарилася об транспортний засіб для підготовки лижних трас.

У потерпілої діагностували травму щелепи - перелом.

Зазначається, що туристка з Києва поки не може дати свідчення.

Лише після завершення розслідування можна буде зрозуміти, чи дійсно водій не помітив дівчину, або вона сама впала на ратрак.

Зазначимо, що за словами очевидців інциденту, ратрак належить власнику однієї з готелів Драгобрату. Кажуть, що бізнесмен міг був п'яний. 

Туристку на Драгобраті переїхав ратрак: інцидент отримав продовженняТуристку на Драгобраті переїхав ратрак: інцидент отримав продовження

Скрін: facebook.com/anna.launets

Туристи також вважають, що цю справу можуть "зам'яти".

Туристку на Драгобраті переїхав ратрак: інцидент отримав продовженняТуристку на Драгобраті переїхав ратрак: інцидент отримав продовження

Скрін: facebook.com/v.chenko

Нагадаємо, нещодавно у Пустомитівському районі Львівської області згорів туристичний автобус.

Як повідомлялося раніше, в Одесі маршрутне таксі потрапило в ДТП, в результаті чого постраждали 9 осіб, серед яких 3 дітей.

Також ми писали про те, що раніше в Рахівському районі Закарпатської області сталася аварія з двома туристами з Києва. Їх автомобіль зірвався у прірву на горі Близниця.

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