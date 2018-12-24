Туристку на Драгобрате переехал ратрак: инцидент получил продолжение

Фото: коллаж РБК-Украина

Пострадавшая туристка из Киева пока не может дать показания

В полиции Закарпатcкой области прокомментировали инцидент на горе Драгобрат - когда ратрак переехал девушку-туристку. Правоохранители по факту происшествия начали криминaльное производство по ст. 286 ч.1 - нарушение прaвил безопасности дорожного движения, повлекшее телесные повреждения, передает 0312.ua.

В настоящее время продолжается следствие. Опрашиваются свидетели.

По предварительной версии - девушка по неосторожности упала и ударилась об трaнспортное средство для подготовки лыжных трaсс.

У потерпевшей диагностировали трaвму челюсти - перелом.

Отмечается, что туристка из Киева пока не может дать показания.

Только после завершения всего расследования можно будет понять, действительно ли водитель не заметил девушку, или она сама упала на ратрак.

Отметим, что по словам очевидцев инцидента, ратрак принадлежит владельцу одной из гостиниц Драгобрата. Говорится, что бизнесмен мог был пьян.

Скрин: facebook.com/anna.launets

Туристы также считают, что это дело могут "замять".

Скрин: facebook.com/v.chenko

Напомним, недавно в Пустомытовском районе Львовской области сгорел туристический автобус.

Как сообщалось ранее, в Одессе маршрутное такси попало в ДТП, в результате чего пострадали 9 человек, среди которых 3 детей.

Также мы писали о том, что ранее в Раховском районе Закарпатской области произошла авария с двумя туристами из Киева. Их автомобиль сорвался в пропасть на горе Близница.

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Видео: РБК-Украина