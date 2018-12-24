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Количество украинцев сокращается: стала известна цифра

STYLERЖизнь    24.12.2018 - 16:27
Количество украинцев сокращается: стала известна цифра
Коллаж РБК-Украина

Почти 70% украинцев проживает в городах

За 2018 год количество жителей Украины существенно сократилось. Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Отмечается, что в период с 1 января 2018 года по 1 ноября 2018 года население Украины сократилось почти на двести тысяч человек. Как сообщает Государственная служба статистики, на 1 ноября 2018 года в Украине насчитывается 42198,5 тысяч человек, что на 187,9 тысяч меньше, чем было 1 января.

По состоянию на начало года, количество жителей Украины составляло 42386,4 тысяч человек. Из них в городе проживало 29371,0 тысяч жителей, что составляет 69,3%, а в сельской местности – 13015,4 тысяч человек, что составляет 30,7%.

Статистика жителей страны была составлена без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя. Расчеты (оценки) численности населения осуществлено на основе имеющихся административных данных по государственной регистрации рождения и смерти и изменения регистрации места жительства.

Количество украинцев сокращается: стала известна цифра

Скриншот (ukrstat.gov.ua)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что с 2019 года украинцам прогнозируют глобальные проблемы на рынке труда.

C 2019 года помимо социально-политических проблем в Украине может начаться кризис на рынке труда. Молодое поколение активно выезжает за границу, а работодатели неохотно предлагают работу сотрудникам старше 45 лет. 

А также рассказывали о том, что в Украине значительно увеличилось количество получателей субсидий.

Субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в ноябре 2018 года получали 3349,1 тыс. домохозяйств.

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