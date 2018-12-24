Кількість українців скорочується: стала відома цифра

Колаж РБК-Україна

Майже 70% українців мешкає в містах

За 2018 рік кількість жителів України істотно скоротилася. Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Відзначається, що в період з 1 січня 2018 року по 1 листопада 2018 року населення України скоротилося майже на двісті тисяч людей. Як повідомляє Державна служба статистики, на 1 листопада 2018 року в Україні налічується 42198,5 тисяч осіб, що на 187,9 тисяч менше, ніж було на 1 січня.

За станом на початок року, кількість жителів України становила 42386,4 тисяч осіб. З них в місті проживало 29371,0 тисяч жителів, що становить 69,3%, а в сільській місцевості – 13015,4 тисяч осіб, що становить 30,7%.

Статистика жителів країни була складена без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, Севастополя. Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних адміністративних даних щодо державної реєстрації народження та смерті та зміни реєстрації місця проживання.

Скріншот (ukrstat.gov.ua)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що з 2019 року українцям прогнозують глобальні проблеми на ринку праці.

C 2019 року, окрім соціально-політичних проблем в Україні може початися криза на ринку праці. Молоде покоління активно виїжджає за кордон, а роботодавці неохоче пропонують роботу співробітникам старше 45 років.

А також розповідали про те, що в Україні значно збільшилася кількість отримувачів субсидій.

Субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у листопаді 2018 року отримували 3349,1 тис. домогосподарств.