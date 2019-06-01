ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Убив дружину і повісився: 2-річна дитина два дні прожив з трупами батьків

STYLERПодії    01.06.2019 - 14:37
Убив дружину і повісився: 2-річна дитина два дні прожив з трупами батьків
Дитина два дні жила у квартирі з мертвими батьками в Запоріжжі (колаж РБК-Україна)

Маленька дитина два дні провів у квартирі з трупами власних батьків

Дитина два дні жила у квартирі з мертвими батьками в Запоріжжі. За даними поліції в Комунарському районі по вул. Космічній чоловік жорстоко розправився зі своєю 26-річною дружиною після чого повісився на дверях. В цей час в квартирі перебував 2-річний син, який провів замкненим у приміщенні з трупами два дні. Подробиці інциденту розповіли в поліції.

На поточний момент життю і здоров'ю дитини нічого не загрожує. Поліція встановлює всі обставини і мотив злочину.

31 травня близько 12:30 в Коммунарське відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що в квартирі по вул. Космічній виявлено тіло чоловіка і в будинку знаходиться малолітня дитина.

На місці події слідчо-оперативною групою відділення поліції встановлено, що чоловік 1986 року народження завдав смертельні тілесні ушкодження своїй дружині 1993 року народження. Після чого сам покінчив життя самогубством через повішення. У подружжя залишився син 2016 року народження. Життю та здоров'ю хлопчика нічого не загрожує, він поміщений в лікарню для проведення обстеження.

Мотиви злочину встановлюються. Відкрито кримінальну виробництво за ознаками ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Перший заступник голови Національної Поліції України В'ячеслав Аброськін прокоментував інцидент.

"Про що міг думати дорослий чоловік, який убив матір дитини, а потім сам покінчив самогубством залишив своєї дитини одного серед мертвих", - написав він.

Нагадаємо, що раніше у київській школі стався скандал через загиблого учня.

До цього повідомлялося, що під Харковом застрелився син чиновника.

Також ми писали, що українка вирішила вчинити суїцид незвичайним способом.

Під Києвом п'ятирічній дитині прострелили голову: деталі страшної трагедії Горе-батьки спалили доньку: моторошні подробиці трагедії під Житомиром (відео)
Новини України самогубствопреступления
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся