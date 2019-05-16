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Українка вирішила вчинити суїцид незвичайним способом: що сталося

STYLERПодії    16.05.2019 - 12:31
Українка вирішила вчинити суїцид незвичайним способом: що сталося
Фото: колаж РБК-Україна

Жінка "народилася в сорочці"

Жінка намагалася вчинити самогубство, вистрибнувши з автомобіля на ходу. Інцидент стався на трасі Апостолове - Кривий Ріг у Дніпропетровській області 15 травня. Коли 39-річна жінка впала на проїжджу частину, на неї здійснила наїзд легковик Kia, передає "Інформатор".

На щастя, подія не закінчилося трагедією. Жінка залишилася жива, проте сильно постраждала. Її доставили до 2-ї міськлікарні в Кривому Розі.

Як розповіли медики, у жінки відкрита черепно-мозкова травма, струс мозку, відкритий перелом правої гомілки, закрита травма грудної клітини і гостра травма живота.

За попередньою версією, вона вистрибнула зі свого ВАЗа з метою вчинити суїцид.

Правоохоронці з'ясовують усі деталі події і встановлюють обставини, які могли спонукати її до таких дій.

Українка вирішила вчинити суїцид незвичайним способом: що сталося

Ілюстративне фото: поліція

Як повідомлялося раніше, в квітні в Хмельницькому 24-річний ветеран АТО на Донбасі вирішив покінчити життя самогубством і спробував зістрибнути з балкона багатоповерхівки. Поліцейські і небайдужі перехожі тільки дивом відрадили його від непоправного.

Також ми писали про те, що в квітні у Слов'янську повісився 11-річний школяр. Тіло дитини в петлі виявила його мати. У поліції повідомили, що родина вважалася благополучною, у дитини не було конфліктів ані в сім'ї, ані з однолітками.

Додамо, що нещодавно в Маріуполі поліцейський врятував школярку від самогубства. Героїчний вчинок правоохоронця потрапив на відео.

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