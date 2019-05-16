Украинка решила совершить суицид необычным способом: что произошло

Фото: коллаж РБК-Украина

Женщина "родилась в рубашке"

Женщина пыталась совершить самоубийство, выпрыгнув из автомобиля на ходу. Инцидент произошел на трассе Апостолово - Кривой Рог в Днепропетровской области 15 мая. Когда 39-летняя женщина упала на проезжую часть, на нее совершила наезд легковушка Kia, передает "Информатор".

К счастью, происшествие не закончилось трагедией. Женщина осталась жива, однако сильно пострадала. Ее доставили во 2-ю горбольницу в Кривом Роге.

Как рассказали медики, у женщины открытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, открытый перелом правой голени, закрытая травма грудной клетки и острая травма живота.

По предварительной версии, она выпрыгнула из своего ВАЗа с целью совершить суицид.

Правоохранители выясняют все детали происшествия и устанавливают обстоятельства, которые могли побудить ее к таким действиям.

Иллюстративное фото: полиция

Как сообщалось ранее, в апреле в Хмельницком 24-летний ветеран АТО на Донбассе решил покончить жизнь самоубийством и попытался спрыгнуть с балкона многоэтажки. Полицейские и неравнодушные прохожие только чудом отговорили его от непоправимого.

Также мы писали о том, что в апреле в Славянске повесился 11-летний школьник. Тело ребенка в петле обнаружила его мать. В полиции сообщили, что семья считалась благополучной, у ребенка не было конфликтов ни в семье, ни со сверстниками.

Добавим, что недавно в Мариуполе полицейский спас школьницу от самоубийства. Героический поступок правоохранителя попал на видео.