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Украинка решила совершить суицид необычным способом: что произошло

STYLERПроисшествия    16.05.2019 - 12:31
Украинка решила совершить суицид необычным способом: что произошло
Фото: коллаж РБК-Украина

Женщина "родилась в рубашке"

Женщина пыталась совершить самоубийство, выпрыгнув из автомобиля на ходу. Инцидент произошел на трассе Апостолово - Кривой Рог в Днепропетровской области 15 мая. Когда 39-летняя женщина упала на проезжую часть, на нее совершила наезд легковушка Kia, передает "Информатор".

К счастью, происшествие не закончилось трагедией. Женщина осталась жива, однако сильно пострадала. Ее доставили во 2-ю горбольницу в Кривом Роге.

Как рассказали медики, у женщины открытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, открытый перелом правой голени, закрытая травма грудной клетки и острая травма живота.

По предварительной версии, она выпрыгнула из своего ВАЗа с целью совершить суицид.

Правоохранители выясняют все детали происшествия и устанавливают обстоятельства, которые могли побудить ее к таким действиям.

Украинка решила совершить суицид необычным способом: что произошло

Иллюстративное фото: полиция

Как сообщалось ранее, в апреле в Хмельницком 24-летний ветеран АТО на Донбассе решил покончить жизнь самоубийством и попытался спрыгнуть с балкона многоэтажки. Полицейские и неравнодушные прохожие только чудом отговорили его от непоправимого. 

Также мы писали о том, что в апреле в Славянске повесился 11-летний школьник. Тело ребенка в петле обнаружила его мать. В полиции сообщили, что семья считалась благополучной, у ребенка не было конфликтов ни в семье, ни со сверстниками.

Добавим, что недавно в Мариуполе полицейский спас школьницу от самоубийства. Героический поступок правоохранителя попал на видео.

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