Вбите подружжя лежало у вогні: знайдена передсмертна записка (фото)

Чоловік застрелив дружину і себе в Коломиї – знайдена передсмертна записка (колаж РБК-Україна)

У Коломиї чоловік застрелив свою дружину під час сімейного конфлікту

Чоловік застрелив свою дружину і себе після словесної перепалки, яка виникла напередодні. Трагедія сталася увечері 27 травня у Коломиї. Як повідомляється, пожежники отримали повідомлення про загоряння в житловому будинку. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили два тіла, які були вбиті з рушниці. Подробиці інциденту розповіли у відділі комунікації поліції Івано-Франківської області.

За даними правоохоронців, 27 травня очевидці помітили пожежу в одній з кімнат приватного будинку і близько 19:56 викликали пожежну службу. Під час гасіння пожежі рятувальники знайшли тіла подружжя, яке загинуло від вогнепального поранення.

Поліція встановила, що до смертельного події подружжя конфліктувало. У ході словесної перепалки 54-річний чоловік застрелив 56-річну дружину з рушниці. Біля тіла чоловіка виявлено обріз мисливської гладкоствольної рушниці та газовий пістолет. Потім він написав передсмертну записку, підпалив одну з кімнат і застрелився сам. У записці чоловік вибачився перед рідними за скоєне.

Чоловік застрелив дружину і себе в Коломиї – знайдена передсмертна записка (фото: if.npu.gov.ua)

На поточний момент робота поліції спрямована на встановлення правдивості версії, описаної у передсмертній записці.

За фактами умисного вбивства за ч. 1 ст. 115 та за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами за ч. 1 ст. 263 відкрито кримінальне провадження.

Чоловік застрелив дружину і себе в Коломиї – знайдена передсмертна записка (відео: youtube.com)

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