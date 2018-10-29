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"Вбивали, відрізали вуха": з'явилася нова інформація про страшний злочин у Кривому Розі

STYLERПодії    29.10.2018 - 16:55
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Стало відомо, хто першим виявив злочинців, які вбивали людей

Злочинців, які вбивали людей і закопували їх останки на території одного з приватних домогосподарств в Кривому Розі, виявила не поліція, а батько одного із загиблих. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook депутат Криворізької міської ради Микола Колесник.

Микола Колесник розповів, що батько одного з убитих хлопців вів власне розслідування з червня 2018 року. Коли він зміг вийти на слід убивць свого сина, чоловік взяв рушницю та подався до злочинців. В ході бійки він поранив одного з учасників злочинної групи.

Прибувша на місце події поліція заарештувала чоловіка і відправила в СІЗО. А тіла, закопані у дворі, були виявлені в ході розслідування.

"Розкриття відбулося виключно тому, що батько вбитого хлопця шукав сина з червня місяця, а коли вийшов на слід убивць, то взяв мисливську рушницю і пішов встановлювати справедливість, поранив одного з тієї групи "людожерів", був заарештований, зараз у СІЗО, і ось тільки після цього злочин розкрито, всі бравурно - реляційно рапортують про успіхи слідства, ні районний відділ поліції, ні дільничний інспектор, територіально, ні шукали людей, які вважалися зниклими безвісти", - сказано в повідомленні Миколи Колесника.

&quot;Вбивали, відрізали вуха&quot;: з'явилася нова інформація про страшний злочин у Кривому Розі

Скріншот поста (facebook.com/NikolayKolesnyk)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли подробиці жахливого злочину у Кривому Розі.

Злочинна група на протязі декількох місяців вбивала людей, а їхні тіла закопувала на території одного з приватних домогосподарств.

А також ми розповідали про те, що у Кривому Розі затримали підозрюваних у вбивстві 5 осіб.

Відео: РБК-Україна

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