"Убивали, отрезали уши": появилась новая информация о страшном преступлении в Кривом Роге

Коллаж РБК-Украина

Стало известно, кто первым обнаружил преступников, которые убивали людей

Преступников, которые убивали людей и закапывали их останки на территории одного из частных домовладений в Кривом Роге, обнаружила не полиция, а отец одного из погибших. Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат Криворожского городского совета Николай Колесник.

Николай Колесник рассказал, что отец одного из убитых парней вел собственное расследование с июня 2018 года. Когда он смог выйти на след убийц своего сына, мужчина взял ружье и отправился к преступникам. В ходе потасовки он ранил одного из участников преступной группы.

Прибывшая на место происшествия полиция арестовала мужчину и отправила в СИЗО. А тела, закопанные во дворе, были обнаружены в ходе расследования.

"Раскрытие произошло исключительно потому, что отец убитого парня искал сына с июня месяца, а когда вышел на след убийц, то взял охотничье ружье и пошел устанавливать справедливость, ранил одного из той группы "людоедов", был арестован, сейчас в СИЗО, и вот только после этого преступление раскрыто, все бравурно - реляционно рапортуют об успехах следствия, ни районный отдел полиции, ни участковый инспектор, территориально, ни искали людей, которые считались без вести пропавшими", - сказано в сообщении Николая Колесника.

Скриншот поста (facebook.com/NikolayKolesnyk)

Напомним, ранее мы сообщали подробности жуткого преступления в Кривом Роге.

Преступная группа на протяжении нескольких месяцев убивала людей, а их тела закапывала на территории одного из частных домовладений.

А также мы рассказывали о том, что в Кривом Роге задержали подозреваемых в убийстве 5 человек.

Видео: РБК-Украина