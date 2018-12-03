Вбивство українця в Італії: стали відомі подробиці трагедії

Відео: YouTube/ТСН

Батько українця, який загинув в Неаполі, розповів усі подробиці трагедії і повідомив, що його син заступився за своїх друзів. Про це повідомляє ТСН.

Михайло Бусуйок, батько загиблого українця Юрія Бусуйка розповів, що розмовляв з сином за півгодини до його загибелі. Юрій зателефонував і повідомив, що закінчує свої справи і збирається додому. За словами батька, син був у доброму настрої.

Проте до будинку Юрій так і не дійшов. Через 15 хвилин після розмови прийшла сусідка разом з дівчиною і повідомила, що Юрія поранили і відвезли в госпіталь. Пізніше стало відомо, що молодий чоловік помер, незважаючи на всі зусилля медиків.

Михайло Бусуйок зазначив, що інформація, яку поширили італійські ЗМІ про те, що конфлікт стався в клубі і всі учасники були в стані алкогольного сп'яніння, не відповідає дійсності.

За попередніми даними правоохоронців, чоловік, який напав на Юрія – уродженець Польщі і раніше у нього вже були проблеми із законом.

"У нього був товариш-італієць українського походження і він зустрічався з дівчиною. Як повідомляють в газеті, з ними на вулиці ця сутичка сталася, син йшов неподалік. Дівчина вирвалася від нападника, наздоганяє мого сина і благає про допомогу. Син повертається і захищає їх. І стався такий інцидент – його поранили в горло, в область серця, живіт", - розповів Михайло Бусуйок.

Як розповів батько, Юрій був чуйним хлопцем і завжди був готовий прийти на допомогу. Він народився в 1982 році в Черкаській області. Закінчив історичний факультет Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького. Після навчання викладав історію в школі. До Італії спочатку поїхали жити батько з матір'ю, після виходу на пенсію. А потім до них приїхав Юрій. Він прожив у Неаполі дев'ять років і працював нас будівництві.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Неаполі за дивних обставин загинув українець.

А також ми писали про те, що у Києві син жорстоко порубав свою матір і її подругу.

Відео: РБК-Україна