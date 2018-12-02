Сын жестоко изрубил свою мать и ее подругу: подробности инцидента

Видео: (youtube.com/поліція Києва)

1 декабря в Голосеевском районе Киева на ул. Васильковская около многоэтажного дома был найден труп. Как выяснилось позже, самоубийца перед смертью множеством ножевых ранений убил свою мать и ее подругу. Об этом рассказывает пресс-служба полиции Киева.

Изначально правоохранители приехали по вызову о найденном теле 24-летнего жителя многоэтажки. Когда полицейские поднялись в квартиру, из которой предварительно прыгнул погибший, двери были закрыты. Соседи рассказали, что он проживал со своей матерью и дали ее номер телефона.

Полицейские звонили женщине, но трубку она не поднимала. Из-за дверей доносился звук разрывающегося мобильного. К месту вызвали специалистов по вскрытию дверей. После того, как вход был открыт, внутри квартиры обнаружили двоих женщин с множественными резанными ранами.

Фото: (facebook.com/UA.KyivPolice)

По словам соседей, 24-летний убийца проживал вместе с матерью в одной квартире и у него были проблемы с психикой. Также была установлена личность одной из женщин. Это 53-летняя мать парня, личность второй женщины не установлена. В ходе следственных действий правоохранители обнаружили два ножа и топор со следами крови. Предметы были изъяты и переданы на экспертизу.

По факту преступления, следователи Голосеевского управления полиции открыли дело по части 2 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Она предусматривает до 15 лет лишения свободы. Кроме этого, ведется следствие по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией — самоубийство. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, что в Киеве грабитель взял в заложники собственную мать.

Ранее мы писали, что в Черкассах злоумышленник "по ошибке" похитил парня и требовал за него выкуп.

Видео: РБК-Украина