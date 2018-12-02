ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Син жорстоко порубав свою матір і її подругу: подробиці інциденту

STYLERПодії    02.12.2018 - 17:15

Відео: (youtube.com/поліція Києва)

1 грудня в Голосіївському районі Києва на вул. Васильківська біля багатоповерхового будинку був знайдений труп. Як з'ясувалося пізніше, самогубець перед смертю безліччю ножових поранень убив свою матір та її подругу. Про це розповідає пресс-служба поліції Києва.

Спочатку правоохоронці приїхали за викликом про знайдене тіло 24-річного мешканця багатоповерхівки. Коли поліцейські піднялися в квартиру, з якої попередньо стрибнув загиблий, двері були закриті. Сусіди розповіли, що він проживав зі своєю матір'ю і дали її номер телефону.

Поліцейські дзвонили жінці, але вона не піднімала трубку. Через двері доносився звук мобільного. До місця викликали фахівців по відкриттю дверей. Після того, як вхід був відкритий, всередині квартири виявили двох жінок з численними різаними ранами.

 

Фото: (facebook.com/UA.KyivPolice)

За словами сусідів, 24-річний вбивця проживав разом з матір'ю в одній квартирі і у нього були проблеми з психікою. Також була встановлена особистість однієї з жінок. Це 53-річна мати хлопця, особа другої жінки не встановлена. В ході слідчих дій правоохоронці виявили два ножа і сокиру зі слідами крові. Предмети були вилучені та передані на експертизу.

За фактом злочину, слідчі Голосіївського управління поліції відкрили справу за частиною 2 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вона передбачає до 15 років позбавлення волі. Крім цього, ведеться слідство за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією — самогубство. Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, що у Києві грабіжник взяв в заручники власну матір.

Раніше ми писали, що у Черкасах зловмисник "помилково" викрав хлопця і вимагав за нього викуп.

Відео: РБК-Україна

У Києві на Печерську згоріла квартира (фото) Безхатченко всадив викрутку жінці в груди: подробиці інциденту
Новини України КиївполициятопорматьножсынВбивство
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся