Син жорстоко порубав свою матір і її подругу: подробиці інциденту

Відео: (youtube.com/поліція Києва)

1 грудня в Голосіївському районі Києва на вул. Васильківська біля багатоповерхового будинку був знайдений труп. Як з'ясувалося пізніше, самогубець перед смертю безліччю ножових поранень убив свою матір та її подругу. Про це розповідає пресс-служба поліції Києва.

Спочатку правоохоронці приїхали за викликом про знайдене тіло 24-річного мешканця багатоповерхівки. Коли поліцейські піднялися в квартиру, з якої попередньо стрибнув загиблий, двері були закриті. Сусіди розповіли, що він проживав зі своєю матір'ю і дали її номер телефону.

Поліцейські дзвонили жінці, але вона не піднімала трубку. Через двері доносився звук мобільного. До місця викликали фахівців по відкриттю дверей. Після того, як вхід був відкритий, всередині квартири виявили двох жінок з численними різаними ранами.

Фото: (facebook.com/UA.KyivPolice)

За словами сусідів, 24-річний вбивця проживав разом з матір'ю в одній квартирі і у нього були проблеми з психікою. Також була встановлена особистість однієї з жінок. Це 53-річна мати хлопця, особа другої жінки не встановлена. В ході слідчих дій правоохоронці виявили два ножа і сокиру зі слідами крові. Предмети були вилучені та передані на експертизу.

За фактом злочину, слідчі Голосіївського управління поліції відкрили справу за частиною 2 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вона передбачає до 15 років позбавлення волі. Крім цього, ведеться слідство за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією — самогубство. Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, що у Києві грабіжник взяв в заручники власну матір.

Раніше ми писали, що у Черкасах зловмисник "помилково" викрав хлопця і вимагав за нього викуп.

Відео: РБК-Україна