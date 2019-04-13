Вдарили двох дівчаток в обличчя: у Хмельницькому розгорівся скандал через буллінг

Буллінг в школі Хмельницького з побиттям дівчат учнями 8-го класу переріс у скандал між батьками. Група восьмикласників вдарила двох дівчаток в обличчя, на що більшість батьків позитивно відреагувала, заявивши, що учениці самі в цьому винні. Про це розповіла родичка однієї з постраждалих з ніком Laguna Hello в співтоваристві "БАТЬКИ SOS" в Facebook.

Як повідомляється, група однокласників, яка регулярно заважає проведенню уроків та ображає учнів школи, вдарила двох дівчаток по обличчю. На це батьки учнів неоднозначно відреагували, заявивши, що дівчатка "вічно лізуть першими".

"Хочу поділитися ситуацією, що склалася в ліцеї м. Хмельницького. В класі у моєї племінниці відбувається постійний буллінг з боку групи хлопчиків! Кілька підлітків 8-го класу, ображають однокласників і заважають проведенню уроків, хамлять вчителям і вже перейшли до рукоприкладства! Але найбільше обурює ставлення їх батьків! На повідомлення одного батька про те, що один з хуліганів вдарив в обличчя учениць, мами обсипали його докорами, мовляв, самі винні дівчатка ваші, вічно лізуть першими і т. п. Настільки нахабні відмовки не залишають байдужими... Мало того, що група пацанів не дає спокійно вчитися дітям, так ще й батьки намагаються перекладати відповідальність", - розповідає стурбована тітка однієї з постраждалих учениць.

Буллінг в школі Хмельницького – однокласники б'ють дівчаток (скріншоти: facebook.com/БАТЬКИ SOS)

Також повідомляється, що адміністрація школи не може впоратися з буллингом.

"Вирішити ситуацію адміністрація ліцею не може... виклик у школу батьків закінчується так званим "останнім шансом". Діти не можуть здобути повноцінну освіту! Як можна вплинути на відрахування або переведення з класу цих учнів?" – підсумували в публікації.

В коментарях вважають, що потрібно звертатися в поліцію:

Поліція повинна бути в класі вже давно. Тати дівчаток, до речі, мене теж дивують.

Вступив в силу закон про буллінг, йдете і пишете заяву в поліції. Дві таких заяви та виключають з ліцею.

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