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Українська чемпіонка світу з пауерліфтингу потрапила в ДТП. Її пасажири не вижили

Колаж РБК-Україна: чемпіонка Паралімпійських ігор Мар'яна Шевчук потрапила в аварію
Автор: Володимир Костирін

Мар'яна Шевчук, українська паралімпійська чемпіонка світу з пауерліфтингу, потрапила в серйозну ДТП біля села Пиківська Слобідка у Вінницькій області. Сама спортсменка в результаті аварії була госпіталізована, а дві її пасажирки від отриманих травм померли в лікарні.

Про це передає місцеве видання "Життєві обрії".

Подія сталася вчора, 9 червня, близько дев'ятої ранку.

Як встановили правоохоронці, за кермом легковика перебувала Шевчук. Разом з нею в машині були проректорка Вінницької академії безперервної освіти Галина Іваниця та працівник Хмельницького пенсійного фонду Олена Гентош. Обидві - мешканки Хмільника.

На місці ДТП оперативники встановили, що чемпіонка світу з пауерліфтингу, рухаючись автодорогою сполученням Хмільник - Калинівка, не впоралася з керуванням, через що машина потрапила в кювет і врізалася в дерево.

Паралімпійський чемпіон світу Мар'яна Шевчук потрапила в ДТП на Вінниччині (фото: gazetahm.org)

Всі постраждалі з тілесними ушкодженнями були госпіталізовані в Калинівську лікарню, але, на жаль, в клініці пасажирки Шевчук померли від отриманих травм.

26-річна Мар'яна Шевчук, майстер спорту України міжнародного класу, завоювала для нашої країни на чемпіонатах світу дві золоті медалі.

Мар'яна Шевчук (фото: Getty Images)

Важкоатлетка з Хмільника, яка представляє Вінницький регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт", стала чемпіонкою Паралімпійських ігор-2020 в Токіо (Японія) і також виборола 1-е місце на чемпіонаті світу в Тбілісі (Грузія) в 2021 році, де встановила новий світовий рекорд з вагою 133,5 кг (вагова категорія до 55 кг).

Відео: Мар'яна Шевчук побила власний рекорд світу з пауерліфтингу в Манчестері, піднявши 132 кг у 2021 році

Раніше повідомлялося, що в МВС у травні після смертельної аварії на Рівненщині з великою кількістю жертв вирішили відновити на дорогах України роботу камер автофіксації швидкості.

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ДТПВінницька областьпауэрлифтинг