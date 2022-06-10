Украинская чемпионка мира по пауэрлифтингу попала в ДТП. Ее пассажиры не выжили

Происшествие произошло вчера, 9 июня, около девяти утра.

Как установили правоохранители, за рулем легковушки находилась Шевчук. Вместе с ней в машине были проректор Винницкой академии непрерывного образования Галина Иваница и работник Хмельницкого пенсионного фонда Елена Гентош. Обе - жительницы Хмельника.

На месте ДТП оперативники установили, что чемпионка мира по пауэрлифтингу, двигаясь по автодороге сообщением Хмельник - Калиновка, не справилась с управлением, из-за чего машина попала в кювет и врезалась в дерево.

Паралимпийский чемпион мира Марьяна Шевчук попала в ДТП в Винницкой области (фото: gazetahm.org)

Все пострадавшие с телесными повреждениями были госпитализированы в Калиновскую больницу, но, к сожалению, в клинике пассажирки Шевчук скончались от полученных травм.

26-летняя Марьяна Шевчук, мастер спорта Украины международного класса, завоевала для нашей страны на чемпионатах мира две золотые медали.

Марьяна Шевчук (фото: Getty Images)

Тяжелоатлетка из Хмельника, которая представляет Винницкий региональный центр по физической культуре и спорту лиц с инвалидностью "Инваспорт", стала чемпионкой Паралимпийских игр-2020 в Токио (Япония) и также добыла 1-е место на чемпионате мира в Тбилиси (Грузия) в 2021 году, где установила новый мировой рекорд с весом 133,5 кг (весовая категория - до 55 кг).

Видео: Марьяна Шевчук побила собственный рекорд мира по пауэрлифтингу в Манчестере, подняв 132 кг в 2021 году