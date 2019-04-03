ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вкусила і вдарила ногою: 11-річна українка дала відсіч бандиту

STYLERПодії    03.04.2019 - 14:02
Вкусила і вдарила ногою: 11-річна українка дала відсіч бандиту
Чоловік напав на 11-річну дівчинку в Мелітополі (колаж РБК-Україна)

Дівчинка, яка активний опір дорослому чоловікові, займається єдиноборствами

Напад на 11-річну школярку було скоєно дорослим чоловіком у вівторок, 2 квітня, в Мелітополі Запорізької області. Про це повідомляє видання "РІА Мелітополь".

Інцидент стався близько 18:30 у під'їзді будинку №2 на вул. Шмідта. Невідомий чоловік у темних окулярах і кепці напав на дівчинку, затулив їй рота рукою і став кудись тягти.

Дівчинка, незважаючи на юний вік, виявилася не з боязкого десятка. Школярка, яка займається єдиноборствами, надала неадеквату активний опір. Вона вкусила нападника, копнула його ногою і стала кричати. Чоловік у відповідь вдарив дитину по голові.

Вкусила і вдарила ногою: 11-річна українка дала відсіч бандиту

Чоловік напав на 11-річну дівчинку в Мелітополі (ілюстративне фото: pixabay.com)

На звуки боротьби в під'їзді вибігли сусіди. Вони погналися за негідником, але тому вдалося втекти в парк.

Дівчинку привезли в міську лікарню. На даний момент школярка з травмами голови і ноги знаходиться в стаціонарі.

Також повідомляється, що під час боротьби неадекват намагався обікрасти дівчинку - він зірвав з дитини сережку, яка опинилася біжутерією. Поліція займається пошуком зловмисника.

Раніше ми повідомляли про те, що у Маріуполі чоловік з ножем в руках нападав на перехожих і вимагав гроші. Протягом двох годин його жертвами стали три людини.

Ми також повідомляли про те, що п'яна жінка побила фельдшера, який приїхав рятувати її дитину від смерті.

Нагадаємо, в Каневі школяр тримає в страху весь клас, оскільки регулярно нападає на однокласників.

У центрі Києва жебрак побив спостерігачку ОБСЄ Під Києвом депутати побили журналіста програми "Схеми": що відомо
Вибори 2019 Результати виборів президента України У ЦВК повідомили, коли можна змінити місце реєстрації для другого туру виборів
Новини України напад
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся