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Укусила и ударила ногой: 11-летняя украинка дала отпор бандиту

STYLERПроисшествия    03.04.2019 - 14:02
Укусила и ударила ногой: 11-летняя украинка дала отпор бандиту
Мужчина напал на 11-летнюю девочку в Мелитополе (коллаж РБК-Украина)

Девочка, оказавшая активное сопротивление взрослому мужчине, занимается единоборствами

Нападение на 11-летнюю школьницу было совершено взрослым мужчиной во вторник, 2 апреля, в Мелитополе Запорожской области. Об этом сообщает издание "РИА Мелитополь".

Инцидент произошел около 18:30 в подъезде дома №2 на ул. Шмидта. Неизвестный мужчина в темных очках и кепке напал на девочку, зажал ей рот рукой и куда-то стал тащить.

Девочка, несмотря на юный возраст, оказалась не из робкого десятка. Школьница, занимающаяся единоборствами, оказала неадеквату активное сопротивление. Она укусила нападавшего, ударила его ногой и стала кричать. Мужчина в ответ ударил ребенка по голове.

Укусила и ударила ногой: 11-летняя украинка дала отпор бандиту

Мужчина напал на 11-летнюю девочку в Мелитополе (иллюстративное фото: pixabay.com)

На звуки борьбы в подъезде выбежали соседи. Они погнались за негодяем, но тому удалось скрыться в парке. 

Девочку привезли в городскую больницу. На данный момент школьница с травмами головы и ноги находится в стационаре.

Также сообщается, что во время борьбы неадекват пытался ограбить девочку - он сорвал с ребенка сережку, оказавшуюся бижутерией. Полиция занимается поиском злоумышленника.

Ранее мы сообщали о том, что в Мариуполе мужчина с ножом в руках нападал на прохожих и требовал деньги. В течении двух часов его жертвами стали три человека.

Мы также сообщали о том, что пьяная женщина избила фельдшера, который приехал спасать ее ребенка от смерти.

Напомним, в Каневе школьник держит в страхе весь класс, так как регулярно нападает на одноклассников.

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